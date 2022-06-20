Врачу из ЯНАО с тридцатилетним стажем предложили работу дворника

Среди предложенных вакансий — работа дворника и уборщика Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врачу анастезиологу-реаниматолгу Новоуренгойского психоневрологического диспансера со стажем работы почти 30 лет, предложили работать уборщиком или дворником. Как рассказал URA.RU сам доктор Исмоил Мирзоев, руководство предоставило два варианта — должность рабочего или сокращение.

«Главный врач Новоуренгойского психоневрологического диспансера Василий Кривогузов предложил мне, специалисту почти с тридцатилетнем стажем, вакансии подсобного рабочего. Мне дали уведомление, в котором сказано, что если я не захочу перейти на указанные вакансии, то меня сократят», — рассказывает собеседник агентства.

В предоставленных URA.RU документах сказано, что Мирзоеву предложено 6 вакансий: дворник хозяйственного отдела, подсобный рабочий пищеблока, кастелянш политехнического или наркологического отделения и уборщик служебных помещений дневного стационара для психически больных. В случае отказа специалиста уволят по части 2 статьи 81 Трудового кодекса РФ (расторжение трудовых договоров в связи с сокращением численности или штата работников).

«Я хотел просто работать и делать свое дело, помогать людям. Но наш главврач решил, что я и моя коллега больше не нужны больнице. Я не знаю, что делать, если ситуация не изменится. Как можно уволить врача реаниматолога, когда в больницу поступают пациенты в тяжелом состоянии?» — говорит он.

По словам доктора, в медучреждении есть свободные ставки для медиков. При этом пройти профессиональную переподготовку ему предложено не было. «Для меня это издевательство. Разве нормально, что отца, который обеспечивает семерых детей, вот так увольняют?» — недоумевает Мирзоев.

В департаменте здравоохранения ЯНАО агентству сообщили, что действия Новоуренгойского ПНД правомерны, соблюдена юридическая процедура действий при сокращении. В данном случае специалистам предлагаются все вакантные должности, которые имеются в медучреждении на момент сокращения и подходят специалистам с учетом их образования.

«При этом должность врача-нарколога или психиатра предложена быть не может, так как врач имеет специальность анестезиолога. Кроме того, переход на работу в ЦГБ или на станцию СМП был предложен специалистам также в письменной форме. В случае их согласия предполагался перевод на работу к другому работодателю. Согласия получено не было», — добавили там.

Ранее сообщалось, что главврач больницы вынуждает специалистов увольняться. За полтора последних года Новоуренгойский психоневрологический диспансер лишился десятка квалифицированных специалистов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам