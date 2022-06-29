В Тюмени маткапитал разрешили тратить на газификацию дома

Маткапитал в Тюменской области составляет 100 тыс. рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Региональный материнский капитал в Тюменской области можно будет с 3 июля потратить на газификацию дома и платные медицинские услуги. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте соцразвития.

«Региональный материнский капитал на третьего и последующих детей в Тюменской области теперь можно использовать также на: газификацию жилого помещения (включая расходы на приобретение газовых приборов и оборудования, а также затраты на доставку и упаковку); получение платных медицинских услуг для детей (включая приобретение лекарственных средств, медицинских изделий). Изменения вступают в силу с 3 июля», — рассказали в ведомстве.

Как и ранее, маткапитал можно потратить и на другие цели. Это:

приобретение, строительство, ремонт жилого помещения (в том числе с привлечением кредитных средств, ипотеки);

получение платных образовательных услуг ребенком (детьми);

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

получение доплаты к ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка и последующих детей.

Размер регионального маткапитала за третьего и последующих детей в регионе составляет 100 тыс. рублей — в конце 2019 года он был увеличен более чем в два раза. По данным департамента соцразвития, за пять месяцев 2022 года в Тюменской области его оформили почти 3,7 тысячи семей.