В Кургане установщики кондиционеров резко снизили цены

30 июня 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Спрос на установку кондиционеров упал из-за холодной погоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за холодной погоды в Кургане снизились цены на установку кондиционеров. Некоторые компании вынуждены пойти на такие меры из-за резкого падения спроса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами установщики сплит-систем. «Сейчас в плане заявок обстановка не очень. Погода холодная, поэтому люди стали реже заказывать установку кондиционеров. Нам приходится снижать цены почти в два раза. Работать по дешевке, конечно, не хочется, но совсем остаться без клиентов тоже не можем. Поэтому приходится подстраиваться под клиентов, которые могут уйти к конкурентам», — поделился один из местных установщиков. При этом другой установщик отметил, что даже ради удержания клиентов не может пойти на резкое снижение стоимости услуг. «В основном спрос идет на обслуживание, заказов на установку стало гораздо меньше. Мы примерно на 20-25% снизили цены на услуги по монтажу сплит-систем. Сейчас они на уровне прошлого года. Но еще больше снижать не можем, потому что резко подорожали материалы, которые мы используем при установке кондиционеров. Цены на кабельную продукцию и фреон выросли вдвое. А так, в целом, стоимость услуг зависит от сложности установки. Это мы уже на месте с клиентом решаем», — рассказал установщик. Ранее URA.RU сообщало о том, что курганцам рассказали, почему в общественном транспорте нет кондиционеров. В Союзе транспортных организаций Курганской области объяснили это тем, что они дорого стоят, а устанавливать их в обычные ПАЗы не имеет смысла. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Из-за холодной погоды в Кургане снизились цены на установку кондиционеров. Некоторые компании вынуждены пойти на такие меры из-за резкого падения спроса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами установщики сплит-систем. «Сейчас в плане заявок обстановка не очень. Погода холодная, поэтому люди стали реже заказывать установку кондиционеров. Нам приходится снижать цены почти в два раза. Работать по дешевке, конечно, не хочется, но совсем остаться без клиентов тоже не можем. Поэтому приходится подстраиваться под клиентов, которые могут уйти к конкурентам», — поделился один из местных установщиков. При этом другой установщик отметил, что даже ради удержания клиентов не может пойти на резкое снижение стоимости услуг. «В основном спрос идет на обслуживание, заказов на установку стало гораздо меньше. Мы примерно на 20-25% снизили цены на услуги по монтажу сплит-систем. Сейчас они на уровне прошлого года. Но еще больше снижать не можем, потому что резко подорожали материалы, которые мы используем при установке кондиционеров. Цены на кабельную продукцию и фреон выросли вдвое. А так, в целом, стоимость услуг зависит от сложности установки. Это мы уже на месте с клиентом решаем», — рассказал установщик. Ранее URA.RU сообщало о том, что курганцам рассказали, почему в общественном транспорте нет кондиционеров. В Союзе транспортных организаций Курганской области объяснили это тем, что они дорого стоят, а устанавливать их в обычные ПАЗы не имеет смысла.