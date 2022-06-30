В Кремле объяснили схему обмена пленных на Украине

30 июня 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, главным для России является возвращение всех военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти России решили обменять военнопленных на Украине по схеме 144 на 144, потому что прерогативой является их возвращение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражались и сражаются за право на жизнь в ЛДНР. По деталям не уполномочен говорить. Прерогатива военных», — ответил Песков на вопрос журналистов на конференц-колле об обмене по приказу главы РФ Владимира Путина по схеме 144 на 144. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины по указу Путина 24 февраля. Освобождение, жизнь и здоровье российских военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик для России является самой главной задачей, подчеркнул ранее представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Число захваченных военнослужащих Украины переваливает за 6 тысяч человек. 29 числа ДНР и Украина провели обмен пленными, он был организован и проведен по прямому указанию верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти России решили обменять военнопленных на Украине по схеме 144 на 144, потому что прерогативой является их возвращение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражались и сражаются за право на жизнь в ЛДНР. По деталям не уполномочен говорить. Прерогатива военных», — ответил Песков на вопрос журналистов на конференц-колле об обмене по приказу главы РФ Владимира Путина по схеме 144 на 144. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины по указу Путина 24 февраля. Освобождение, жизнь и здоровье российских военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик для России является самой главной задачей, подчеркнул ранее представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Число захваченных военнослужащих Украины переваливает за 6 тысяч человек. 29 числа ДНР и Украина провели обмен пленными, он был организован и проведен по прямому указанию верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации.