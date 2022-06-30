Рогозин: США и РФ начали обсуждать перекрестные полеты на МКС

01 июля 2022 в 07:27 Размер текста - 17 +

Американцы не хотят терять навыки полета на кораблях РФ, рассказали в «Роскосмосе» Фото: Пресс-служба Роскосмоса Россия и США возобновили обсуждение перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Да, конечно. Они ведутся по линии блока пилотируемой космонавтики госкорпорации „Роскосмос“, которую возглавляет Сергей Крикалев», — заявил Рогозин в интервью РИА «Новости». Распоряжение правительства о соответствующих переговорах между «Роскосмосом» и NASA появилось в середине июня. Стороны и раньше обсуждали эту тему, и на их основе «Роскосмос» подготовил предложение, направленное в правительство, отмечает издание. По словам Рогозина, инициатива по перекрестным полетам исходит от NASA, потому что американцы не хотят терять навыки полетов на российских кораблях. Глава госкорпорации отметил, что ситуация кардинально поменялась и преждевременно принимать решения о перекрестных полетах. С кораблем Crew Dragon «случаются неприятности», а Starliner Россия не рассматривает из-за проблем с безопасностью, заявил он. Советники NASA по безопасности сообщали, что антироссийские санкции мешают работе космонавтов американского агентства. При этом они поддержали «перекрестные полеты», когда астронавты NASA летают на кораблях «Союз», а российские космонавты используют Crew Dragon, передает Life . Ранее Рогозин рассказал, что американская компания Axiom Space оплатила в рублях полет на «Союзе» к МКС астронавта NASA, пишет «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия и США возобновили обсуждение перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Да, конечно. Они ведутся по линии блока пилотируемой космонавтики госкорпорации „Роскосмос“, которую возглавляет Сергей Крикалев», — заявил Рогозин в интервью РИА «Новости». Распоряжение правительства о соответствующих переговорах между «Роскосмосом» и NASA появилось в середине июня. Стороны и раньше обсуждали эту тему, и на их основе «Роскосмос» подготовил предложение, направленное в правительство, отмечает издание. По словам Рогозина, инициатива по перекрестным полетам исходит от NASA, потому что американцы не хотят терять навыки полетов на российских кораблях. Глава госкорпорации отметил, что ситуация кардинально поменялась и преждевременно принимать решения о перекрестных полетах. С кораблем Crew Dragon «случаются неприятности», а Starliner Россия не рассматривает из-за проблем с безопасностью, заявил он. Советники NASA по безопасности сообщали, что антироссийские санкции мешают работе космонавтов американского агентства. При этом они поддержали «перекрестные полеты», когда астронавты NASA летают на кораблях «Союз», а российские космонавты используют Crew Dragon, передает Life. Ранее Рогозин рассказал, что американская компания Axiom Space оплатила в рублях полет на «Союзе» к МКС астронавта NASA, пишет «Ридус».