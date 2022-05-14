Антироссийские санкции мешают работе космонавтов NASA

NASA поддерживают продолжение «перекрестных полетов» с РФ Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции против РФ влияют на работу космонавтов NASA. Об этом сообщает SpaceNews со ссылкой на советников NASA по безопасности.

«Геополитические санкции, которые были наложены на Россию и которые мы наблюдали в последние несколько месяцев, создали среду, в которой становятся очевидными некоторые административные трудности», — сказала участница группы Сьюзен Хелмс, бывший астронавт. Возникают сложности из-за ограничений или приостановки полетов в Москву. Во время поездок сложно или невозможно пользоваться кредитными картами из-за прекращения банками операций в РФ, отметила Хелмс. При этом у космонавтов не было проблем с получением виз в Россию и доступом к подмосковному «Звездному городку», российские астронавты тренировались в США.

Санкции «периферийно» влияют вклад России в партнерство с МКС, например, сказалась приостановка поддержки продуктов Microsoft в РФ, сообщила Хелмс. По ее словам, группа «решительно» поддерживает «перекрестные полеты», во время которых космонавты NASA будут летать на кораблях «Союз», а российские астронавты будут пользоваться Crew Dragon.

США и другие западные страны ввели против России санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Американский лидер Джо Байден заявлял, что ограничения затронут космическую программу и возможность строить корабли. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал идею введения санкций в космической сфере.