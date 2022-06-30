В Счетной палате предложили ограничить выдачу ипотеки на однушки

01 июля 2022 в 07:48 Размер текста - 17 +

В Счетной палате хотят улучшить условия проживания россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU В Счетной палате РФ предложили исключить однокомнатные квартиры и студии из всех программ ипотек с государственной поддержкой. Об этом рассказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. «Счетная палата предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ с государственной поддержкой — государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий. В большинстве случаев, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, она в дальнейшем уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия», — заявила Трунова в интервью РИА «Новости». По ее словам, это приводит к росту доли однокомнатных квартир и студий на рынке. Изменения правил предоставления ипотеки могут изменить структуру предложения на рынке, а также улучшить условия проживания граждан, чтобы у каждого члена семьи была отдельная комната, считает Трунова. Ранее в правительстве РФ понизили ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%. После этого среди россиян вырос спрос на льготную ипотеку, в ВТБ сообщили об увеличении спроса на 70%, передают «Дни.ру». Сумма субсидированного кредита не изменится, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области размер составляет 12 миллионов рублей, а в других регионах — 6 миллионов рублей, сообщает РАПСИ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Счетной палате РФ предложили исключить однокомнатные квартиры и студии из всех программ ипотек с государственной поддержкой. Об этом рассказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. «Счетная палата предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ с государственной поддержкой — государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий. В большинстве случаев, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, она в дальнейшем уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия», — заявила Трунова в интервью РИА «Новости». По ее словам, это приводит к росту доли однокомнатных квартир и студий на рынке. Изменения правил предоставления ипотеки могут изменить структуру предложения на рынке, а также улучшить условия проживания граждан, чтобы у каждого члена семьи была отдельная комната, считает Трунова. Ранее в правительстве РФ понизили ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%. После этого среди россиян вырос спрос на льготную ипотеку, в ВТБ сообщили об увеличении спроса на 70%, передают «Дни.ру». Сумма субсидированного кредита не изменится, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области размер составляет 12 миллионов рублей, а в других регионах — 6 миллионов рублей, сообщает РАПСИ.