30 июня 2022

В Счетной палате предложили ограничить выдачу ипотеки на однушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по новым домам
В Счетной палате хотят улучшить условия проживания россиян Фото:

В Счетной палате РФ предложили исключить однокомнатные квартиры и студии из всех программ ипотек с государственной поддержкой. Об этом рассказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

«Счетная палата предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ с государственной поддержкой — государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий. В большинстве случаев, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, она в дальнейшем уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия», — заявила Трунова в интервью РИА «Новости».

По ее словам, это приводит к росту доли однокомнатных квартир и студий на рынке. Изменения правил предоставления ипотеки могут изменить структуру предложения на рынке, а также улучшить условия проживания граждан, чтобы у каждого члена семьи была отдельная комната, считает Трунова.

Ранее в правительстве РФ понизили ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%. После этого среди россиян вырос спрос на льготную ипотеку, в ВТБ сообщили об увеличении спроса на 70%, передают «Дни.ру». Сумма субсидированного кредита не изменится, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области размер составляет 12 миллионов рублей, а в других регионах — 6 миллионов рублей, сообщает РАПСИ.

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В Счетной палате РФ предложили исключить однокомнатные квартиры и студии из всех программ ипотек с государственной поддержкой. Об этом рассказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. «Счетная палата предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ с государственной поддержкой — государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий. В большинстве случаев, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, она в дальнейшем уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия», — заявила Трунова в интервью РИА «Новости». По ее словам, это приводит к росту доли однокомнатных квартир и студий на рынке. Изменения правил предоставления ипотеки могут изменить структуру предложения на рынке, а также улучшить условия проживания граждан, чтобы у каждого члена семьи была отдельная комната, считает Трунова. Ранее в правительстве РФ понизили ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%. После этого среди россиян вырос спрос на льготную ипотеку, в ВТБ сообщили об увеличении спроса на 70%, передают «Дни.ру». Сумма субсидированного кредита не изменится, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области размер составляет 12 миллионов рублей, а в других регионах — 6 миллионов рублей, сообщает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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