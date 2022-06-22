Правительство РФ снизило ставки по льготной ипотеке

Ставки по льготной ипотеке в России снижены с 9% до 7%. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«Подписано постановление правительства по решению президента. Это снижение ставки по льготной ипотеки с 9% до 7%. Размер субсидированного кредита останется на прежнем уровне: 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московский и Ленинградской областей. 6 млн рублей — для остальных субъектов», — сказал Мишустин на заседании правительства в эфире телеканала «Россия 24».
С призывом снизить ставки по льготной ипотеке выступал президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума. В тот же день банки отреагировали на заявление российского лидера.
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