Правительство РФ снизило ставки по льготной ипотеке

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Ставки по льготной ипотеке снижены до 7% Фото:

Ставки по льготной ипотеке в России снижены с 9% до 7%. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Подписано постановление правительства по решению президента. Это снижение ставки по льготной ипотеки с 9% до 7%. Размер субсидированного кредита останется на прежнем уровне: 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московский и Ленинградской областей. 6 млн рублей — для остальных субъектов», — сказал Мишустин на заседании правительства в эфире телеканала «Россия 24».

С призывом снизить ставки по льготной ипотеке выступал президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума. В тот же день банки отреагировали на заявление российского лидера.

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Ставки по льготной ипотеке в России снижены с 9% до 7%. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Подписано постановление правительства по решению президента. Это снижение ставки по льготной ипотеки с 9% до 7%. Размер субсидированного кредита останется на прежнем уровне: 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московский и Ленинградской областей. 6 млн рублей — для остальных субъектов», — сказал Мишустин на заседании правительства в эфире телеканала «Россия 24». С призывом снизить ставки по льготной ипотеке выступал президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума. В тот же день банки отреагировали на заявление российского лидера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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