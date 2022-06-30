Вадим Шумков предлагал представить в музее музеев малоизвестные экспонаты из фондохранилищ других музеев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Музей музеев, созданный в Кургане по инициативе губернатора Вадима Шумкова, начнет свою работу 1 июля. Он будет располагаться в одном из залов Курганского областного дома народного творчества (бывший КВЦ), сообщает управление культуры.

«1 июля в 14:00 состоится торжественное открытие выставочного зала „Музей музеев“ Курганского областного музейного объединения по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 30 (в здании КВЦ, 2 этаж). Данный выставочный проект реализован в соответствии с поручением Губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова», — сообщается в паблике управления культуры в соцсети «ВКонтакте».

По словам главного хранителя Курганского областного музейного объединения Екатерины Тершуковой, в экспозиции будут представлены «лучшие образцы, лучшие коллекции ведущих музеев Курганской области — краеведческого и художественного». Она также отметила, что ранее никогда «так много экспонатов из запасников не доставали». В частности, в экспозиции будут представлены коллекции колокольчиков, часов, самоваров, советский художественный фарфор, национальные костюмы народов Зауралья, художественное литье и многое другое.

Выставка будет открыта ежедневно с 10 до 18 часов. Вход на презентацию 1 июля будет свободным.

О том, что в Кургане откроют музей музеев, Шумков заявлял в мае 2021 года. Как сообщало URA.RU, губернатор предложил свести в единый зал малоизвестные экспонаты из фондохранилищ других музеев.

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