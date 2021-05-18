Губернатор Шумков: в Кургане откроют музей музеев

Вадим Шумков раскрыл планы по открытию в Кургане новых музеев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области изучают возможности создания в регионе новых музеев. При этом уже принято решение о создании музея музеев, заявил губернатор Вадим Шумков.

«Решили с коллегами создать в регионе музей музеев — сведя в единый зал малоизвестные экспонаты из фондохранилищ других музеев», — написал Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Помимо этого, в ближайшее время власти рассмотрят проекты создания музеев Сибирского купечества и православной культуры.

Шумков обратил внимание, что в Кургане в последние годы уже преобразились музей истории города, художественный музей, краеведческий музей. «Воссоздали памятник археологии святилище Савин. Идет реконструкция памятника археологи курган Гагарье. В планах реконструкция еще одного памятника археологии», — перечислил Шумков.

Ранее URA.RU сообщало, что в новой стратегии развития Кургана до 2035 года предусмотрено создание археологического научного-музейного комплекса. Привлекать туристов авторы стратегии предлагают при помощи археологических памятников и истории о «Сибирской коллекции» императора Петра I. В апреле стало известно, что в Курганский областной краеведческий музей передали зеркало времен Золотой Орды, которое нашли в Шатровском районе.