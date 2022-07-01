В Конгрессе США призвали страну выйти из НАТО для «победы Путина»

01 июля 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

В США нашли способ, как Владимир Путин может победить Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выход США из НАТО позволит президенту России Владимиру Путину победить в спецоперации на Украине. Такое мнение высказала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин. «Американский народ не хочет войны с Россией, но НАТО и наши глупые лидеры втягивают нас в нее. Война, в которой никто не выиграет. Эскалация из-за Украины, страны, не являющейся членом, с риском ядерной войны — это силовая игра, ставящая под угрозу весь мир. Мы должны выйти из НАТО», — написала Грин в соцсети Twitter. Также Грин раскритиковала администрацию американского президента за поставку вооружения Украине. Она отметила, что Вашингтон направил Киеву 54 млрд. долларов. По ее словам, американские налогоплательщики финансируют всю оборону Европы, хотя Украина не является членом НАТО. Ранее американский полковник морской пехоты США в отставке и бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что Америка втягивает мир в ядерную войну с Россией. США продолжают «подстегивать» ситуацию на Украине отправкой вооружения, высказался он. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что действующий лидер США Джо Байден ведет страну к третьей мировой войне. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, операция направлена на защиту жителей Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Выход США из НАТО позволит президенту России Владимиру Путину победить в спецоперации на Украине. Такое мнение высказала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин. «Американский народ не хочет войны с Россией, но НАТО и наши глупые лидеры втягивают нас в нее. Война, в которой никто не выиграет. Эскалация из-за Украины, страны, не являющейся членом, с риском ядерной войны — это силовая игра, ставящая под угрозу весь мир. Мы должны выйти из НАТО», — написала Грин в соцсети Twitter. Также Грин раскритиковала администрацию американского президента за поставку вооружения Украине. Она отметила, что Вашингтон направил Киеву 54 млрд. долларов. По ее словам, американские налогоплательщики финансируют всю оборону Европы, хотя Украина не является членом НАТО. Ранее американский полковник морской пехоты США в отставке и бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что Америка втягивает мир в ядерную войну с Россией. США продолжают «подстегивать» ситуацию на Украине отправкой вооружения, высказался он. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что действующий лидер США Джо Байден ведет страну к третьей мировой войне. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, операция направлена на защиту жителей Донбасса.