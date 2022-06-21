Трамп: Байден ведет США к третьей мировой войне

По словам Трампа политика Байдена может привести к тому, что США не будут уважать в мире Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден довел страну до плачевного состояния и подтолкнул ее к третьей мировой войне. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Мы в серьезной опасности. То, как они [администрация Джо Байдена] ведут себя, может закончиться мировой войной. Это безумие, что они делают», — подчеркнул Трамп в интервью агентству Newsmax.

Также он предупредил, что Иран находится на грани превращения в ядерную державу, также и Китай становится мировой сверхдержавой. По словам Трампа все это, приправленное политикой Байдена может привести к тому, что «США не будут уважать в мире».

«Наша страна чувствует себя очень плохо — я думаю, плохо во всех отношениях. Я не думаю, что она когда-либо была в таком состоянии», — отмечает он.

Также экс-президент США поразмышлял на тему своего будущего баллотирования на пост президента в 2024 году. «Мы должны снова сделать нашу страну великой, очень быстро. Я должен сказать, что люблю нашу страну и буду делать то, что правильно для страны», — пояснил он.

Ранее Трамп раскритиковал действующего американского президента Джо Байдена, выделившего 40 миллиардов долларов на военную помощь Украине, но не нашедшего ресурсов для защиты детей от повторения массовой стрельбы. Соединенные Штаты регулярно спонсируют ВСУ в ходе спецоперации РФ по защите республик Донбасса. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Байден планирует подписать приказ о дополнительной военной помощи Украине на сумму 100 млн долларов. США заявили, что потратили все деньги, выделенные для поддержки Украины.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины»

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