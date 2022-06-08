Экс-сенатор США: Америка втягивает мир в ядерную войну с Россией

08 июня 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

В США заявили, что РФ может ударить по ним ядерным оружием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Политика США негативно влияет на ситуацию, страна втягивает весь мир в ядерную вону с Россией. Об этом заявил американский полковник морской пехоты США в отставке и бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк. «США недооценивают события, происходящее на Украине, и связанные с ними риски, потому что эта страна находится далеко и отделена от американцев Европой. У России есть огромный ядерный арсенал, который может ударить по США в любой момент», — пишет издание Die Freie Welt со ссылкой на слова Блэка. По его словам, Америка продолжит «подстегивать» конфликт на Украине поставками оружия и поддержкой, потому что НАТО и США не волнует, сколько украинцев погибнет. Также он обратил внимание на осторожность действий российской армии на Украине. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. По словам президента России Владимира Путина, российская армия нацелена на уничтожение военных объектов и исключение жертв среди мирных граждан. Россия будет использовать ядерное оружие в случае нападения на страну, цитирует «Утро.ру» зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Страны Запада поставляют Украине оружие. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Политика США негативно влияет на ситуацию, страна втягивает весь мир в ядерную вону с Россией. Об этом заявил американский полковник морской пехоты США в отставке и бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк. «США недооценивают события, происходящее на Украине, и связанные с ними риски, потому что эта страна находится далеко и отделена от американцев Европой. У России есть огромный ядерный арсенал, который может ударить по США в любой момент», — пишет издание Die Freie Welt со ссылкой на слова Блэка. По его словам, Америка продолжит «подстегивать» конфликт на Украине поставками оружия и поддержкой, потому что НАТО и США не волнует, сколько украинцев погибнет. Также он обратил внимание на осторожность действий российской армии на Украине. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. По словам президента России Владимира Путина, российская армия нацелена на уничтожение военных объектов и исключение жертв среди мирных граждан. Россия будет использовать ядерное оружие в случае нападения на страну, цитирует «Утро.ру» зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Страны Запада поставляют Украине оружие.