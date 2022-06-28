Курганцы активно распродают мебель и игрушки от IKEA (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Кургана массово продают столы, стулья, кровати, посуду и популярную мягкую игрушку в виде акулы от шведской компании IKEA. Курганцы выставили более 400 объявлений на портале Avito.

«Курганцы предлагают приобрести детскую кровать с матрасом за 5000 рублей, стулья ротанг за 2000, оранжевые шторы за 1500, пеленальный столик за 2800 и рама для фотографии за 1499. Также продается популярная среди молодежи большая акула длиной один метр, цена варьируется в диапазоне от 700 до 1000 рублей, маленькую игрушку можно купить за 300 рублей. », — говорится в объявлениях.

Помимо мебели в объявлениях от курганцев можно найти светильники, мебель для кукол, контейнеры для еды, свечи и домики для животных. Всего на сайте выставлено 417 предложений о продаже.

Ранее URA.RU сообщало, что IKEA объявила об уходе из России. Компания намерена продать свои фабрики и сократить бизнес на российском рынке. При этом владелец торговой группы IKEA, Ingka Group, надеется на возвращение магазинов в Россию в будущем, чтобы выполнить свою миссию — обставить дома россиян. Но пока для этого нет условий.

На сайте также продается мебель б/у со сколами и трещинами. Так, этот стол с дефектом на столешнице отдают за 500 рублей Avito

В кургане опубликованы несколько объявлений о продаже популярной среди молодежи игрушки акулы, диапазон цен — от 700 до 1000 рублей Avito

Плетенные стулья на Авито продаются в паре в пределах 2000 рублей Avito

«Рама для фото, нетронутая. Вскрыли упаковку, чтобы примерить к стене. Не подошла по дизайну», — пишут продавцы Avito