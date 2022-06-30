Молодых жительниц Тюменской области вербуют в ФСБ

Молодым женщинам предложили подписать контракт на военную службу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменкам до 35 лет предлагают заключить контракт и поступить на военную службу в пограничное управление ФСБ России. Предложение о работе разместил региональный Центр занятости населения. Женщины обязательно должны иметь высшее образование, хотя к мужчинам-соискателям такого требования не предъявляют.

«Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям приглашает поступить на военную службу по контракту граждан РФ (женского и мужского пола), в возрасте до 35 лет. Требование для женщин — обязательно наличие высшего профессионального образования», — говорится в информации Центра занятости региона.

Мужчинам разрешено не иметь высшего образования. Им будет достаточно закончить 11 классов, но при этом они обязательно должны отслужить в армии. Если службы не было, то окончание вуза также обязательно.

Соискателям предлагают зарплаты от 35 тысяч рублей и привилегии. Среди последних: перспектива приобретения собственного жилья, медицинское обеспечение, ежегодный оплачиваемый отпуск, проезд к его месту для сотрудника и члена семьи.

Ранее URA.RU писало, что тюменцев зовут служить в ФСБ на границу с Финляндией. Контрактникам обещают почти 100 тысяч рублей.