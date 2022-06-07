Тюменцев зовут служить в ФСБ на границу с Финляндией. Контрактникам обещают почти 100 тысяч рублей

08 июня 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

Тюменцев зовут работать пограничниками по контракту на Крайнем Севере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Ишима (Тюменская область) предложили работу в Пограничном управлении ФСБ Карелии. Нести службу придется вблизи границы с Финляндией. Объявление о вакансиях размещено на сайте администрации Ишима. «Ишимцев приглашают на службу в органы безопасности. Отбор проводит Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия», — сообщается в информации на сайте администрации Ишима. Жителям области предлагают нести службу в селе Алакуртти Мурманской области. От него до границы с Финляндией порядка 70 км. Среди преимуществ места работы указаны 80-процентные северные надбавки, отпуск до 60 суток, широкая сеть ведомственных санаториев и домов отдыха и военная ипотека. Зарплата составит от 50 до 94 тысяч рублей, в зависимости от звания, стажа и выполняемых задач. Служить нужно по контракту, минимум два года. К кандидатам предъявляют ряд требований: возраст от 19 до 35 лет, минимум 11 классов образования, отсутствие судимостей, родственников за границей и фактов лишения водительских прав. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени вербуют контрактников. Желающие должны быть готовы отправиться в любой регион России, платить им обещают от 45 до 70 тысяч рублей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Жителям Ишима (Тюменская область) предложили работу в Пограничном управлении ФСБ Карелии. Нести службу придется вблизи границы с Финляндией. Объявление о вакансиях размещено на сайте администрации Ишима. «Ишимцев приглашают на службу в органы безопасности. Отбор проводит Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия», — сообщается в информации на сайте администрации Ишима. Жителям области предлагают нести службу в селе Алакуртти Мурманской области. От него до границы с Финляндией порядка 70 км. Среди преимуществ места работы указаны 80-процентные северные надбавки, отпуск до 60 суток, широкая сеть ведомственных санаториев и домов отдыха и военная ипотека. Зарплата составит от 50 до 94 тысяч рублей, в зависимости от звания, стажа и выполняемых задач. Служить нужно по контракту, минимум два года. К кандидатам предъявляют ряд требований: возраст от 19 до 35 лет, минимум 11 классов образования, отсутствие судимостей, родственников за границей и фактов лишения водительских прав. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени вербуют контрактников. Желающие должны быть готовы отправиться в любой регион России, платить им обещают от 45 до 70 тысяч рублей.