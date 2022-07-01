Мишустин посетит Екатеринбург с рабочим визитом. В частности, чтобы встретиться с Куйвашевым

02 июля 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Мишустин посетит Екатеринбург ради выставки «Иннопром-2022» (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин четвертого июля приедет в Екатеринбург, чтобы посетить выставку «Иннопром-2022». Также Мишустин встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, сообщает пресс-служба Правительства России на официальном сайте. «Четвертого июля Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Уральский федеральный округ. Он вместе с Премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым примут участие в главной стратегической сессии XII Международной выставки „Иннопром-2022“ „Промышленный переход: опыт лидеров“», — говорится в сообщении. Помимо этого запланированы переговоры глав правительств двух стран, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами, включая расширение взаимодействия во многих отраслях, в том числе — энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других. И рассмотрят приоритетные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе. «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. В том числе выставку посетят представители промышленных предприятий ЛДНР. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин четвертого июля приедет в Екатеринбург, чтобы посетить выставку «Иннопром-2022». Также Мишустин встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, сообщает пресс-служба Правительства России на официальном сайте. «Четвертого июля Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Уральский федеральный округ. Он вместе с Премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым примут участие в главной стратегической сессии XII Международной выставки „Иннопром-2022“ „Промышленный переход: опыт лидеров“», — говорится в сообщении. Помимо этого запланированы переговоры глав правительств двух стран, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами, включая расширение взаимодействия во многих отраслях, в том числе — энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других. И рассмотрят приоритетные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе. «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. В том числе выставку посетят представители промышленных предприятий ЛДНР.