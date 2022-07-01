Nikkei: решение Путина грозит расколом странам G7

02 июля 2022 в 09:24 Размер текста - 17 +

В Японии признали, что Владимир Путин удачно рассчитал время для указа по «Сахалину-2» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Указ президента России Владимира Путина по нефтегазовому проекту «Сахалин-2», доля в котором есть у японских компаний Mitsui и Mitsubishi, может привести к расколу между членами G7. Об этом сообщает газета Nikkei. Япония теперь стоит перед выбором между собственной энергетической безопасностью и поддержкой антироссийского курса стран «Большой семерки», пишет Nikkei. «Похоже, Путин рассчитал время для президентского указа сразу после закрытия саммита НАТО в четверг. Если Япония попытается защитить свои интересы на „Сахалине-2“, она может вбить клин в единый фронт, представленный странами Большой семерки. Но если Япония решит выйти из „Сахалина-2“, поставки СПГ будут нестабильными», — отмечает издание. У Японии есть три варианта реакции на ситуацию. Mitsui и Mitsubishi могут согласиться с условиями России и получить долю в новом операторе «Сахалина-2», но у них нет гарантии того, что сохранится их пропорция участия в проекте или структура собственности. Среди возможных вариантов — отказ от перехода к новому оператору проекта при сохранении действующих долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа в Японию. Наихудшим сценарием является расторжение контрактов и отказ инвестировать в нового оператора. В такой ситуации есть риск удара по энергетической безопасности на фоне дефицита электроэнергии, который вызван аномальной жарой, наряду с ростом тарифов за коммунальные услуги, передает газета. Путин 1 июля подписал указ, по которому имущество «Сахалин Энерджи» переходит в собственность России, сообщает сайт MK.RU . Оператором «Сахалина-2», который реализуется на условиях соглашения о разделе продукции, вместо «Сахалин энерджи» станет создаваемое Россией ООО, передает Nation News. Это стало ответом на недружественные действия других стран по отношению к РФ. Оснований для прекращения поставок по «Сахалину-2» нет, заверили в Кремле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Указ президента России Владимира Путина по нефтегазовому проекту «Сахалин-2», доля в котором есть у японских компаний Mitsui и Mitsubishi, может привести к расколу между членами G7. Об этом сообщает газета Nikkei. Япония теперь стоит перед выбором между собственной энергетической безопасностью и поддержкой антироссийского курса стран «Большой семерки», пишет Nikkei. «Похоже, Путин рассчитал время для президентского указа сразу после закрытия саммита НАТО в четверг. Если Япония попытается защитить свои интересы на „Сахалине-2“, она может вбить клин в единый фронт, представленный странами Большой семерки. Но если Япония решит выйти из „Сахалина-2“, поставки СПГ будут нестабильными», — отмечает издание. У Японии есть три варианта реакции на ситуацию. Mitsui и Mitsubishi могут согласиться с условиями России и получить долю в новом операторе «Сахалина-2», но у них нет гарантии того, что сохранится их пропорция участия в проекте или структура собственности. Среди возможных вариантов — отказ от перехода к новому оператору проекта при сохранении действующих долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа в Японию. Наихудшим сценарием является расторжение контрактов и отказ инвестировать в нового оператора. В такой ситуации есть риск удара по энергетической безопасности на фоне дефицита электроэнергии, который вызван аномальной жарой, наряду с ростом тарифов за коммунальные услуги, передает газета. Путин 1 июля подписал указ, по которому имущество «Сахалин Энерджи» переходит в собственность России, сообщает сайт MK.RU. Оператором «Сахалина-2», который реализуется на условиях соглашения о разделе продукции, вместо «Сахалин энерджи» станет создаваемое Россией ООО, передает Nation News. Это стало ответом на недружественные действия других стран по отношению к РФ. Оснований для прекращения поставок по «Сахалину-2» нет, заверили в Кремле.