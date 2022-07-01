Кремль: оснований для остановки поставок СПГ по «Сахалину-2» нет

Россия не отказывается от поставок газа, заявил Песков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оснований для остановки поставок сжиженного природного газа по «Сахалину-2» нет. Об этом в ходе конференц-колла сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока мы не видим никаких оснований для этого (остановки поставок газа — прим. ред.)», — сообщил Песков. Так он ответил на вопрос, не приведет ли к остановке поставок СПГ указ президента РФ Владимира Путина о компании «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд».

Указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК был подписан 30 июня. Согласно документу, оператор проекта «Сахалин-2» — совместное предприятие Sakhalin Energy — будет заменен новым, российским. Имущество «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд» передается в собственность России и в безвозмездное пользование новому оператору.