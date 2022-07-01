Главный муфтий УрФО помолился в стенах курганской колонии

Сотрудники ИК-2 и представители духовенства обсудили вопросы взаимодействия по религиозному просвещению осужденных Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководитель регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат Раев в рамках визита в зауральскую колонию посетил мечеть, расположенную на территории ИК-2, и совершил молитвенный обряд. Информация опубликована на сайте УФСИН России по Курганской области.

«Визит религиозного и общественного деятеля в зауральскую колонию состоялся по приглашению помощника начальника УФСИН России по Курганской области по работе с верующими Андрея Верхотурова. Ринат Раев ознакомился с условиями содержания осужденных, побеседовал с представителями мусульманской общины, посетил мечеть и совершил молитву», — передает пресс-служба ведомства.

При беседе с заколоченными священнослужитель акцентировал внимание на вопросах возникновения и профилактики экстремистских течений. По словам муфтия, некоторые организации «используют термины ислама, но подменяют их значение в своих целях». Так создается идеология, опасная для общества, отметил он. Раев отметил также, что подобные организации «не имеют ничего общего с вероисповеданием мусульман, основанном на уважении к другим религиям».

URA.RU сообщало ранее, что и. о. главы Кетовского района (Курганская область) Олег Язовских посетил ИК-6, где познакомился с возможностями центра трудовой адаптации осужденных. Кроме того, в ИК-7 провели проверку условий содержания. Женское исправительное учреждение посетили заместитель прокурора Алексей Волков и уполномоченный по правам человека в регионе Борис Шалютин.

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