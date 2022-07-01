Власти Курганской области бесплатно раздали продуктовые наборы

Семьи назвали раздачу продуктов хорошим подспорьем Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Жители Курганской области, нуждающиеся в поддержке, по инициативе губернатора региона Вадима Шумкова получили продуктовые наборы. Адресную поддержку передали неработающим инвалидам из числа получателей федеральной соцдоплаты к пенсии, а также родителям, усыновителям и опекунам (попечителям) детей-инвалидов, передает пресс-служба губернатора.

«Порядка 7600 больших продуктовых наборов по инициативе губернатора Вадима Шумкова получили жители Курганской области, нуждающиеся в поддержке. В продуктовый набор вошли мука, тушенка, растительное масло, крупы. Стоимость каждого набора составила 5 000 руб. На их приобретение было выделено дополнительно из областного бюджета более 35 млн рублей», — написано на сайте правительства региона.

По словам начальника главного управления соцзащиты Елены Ситниковой, эта мера позволила дополнительно поддержать две наиболее уязвимые категории граждан. Куда входят почти 4000 взрослых инвалидов, получающих минимальную пенсию. «И порядка 3600 семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья», — опубликованы в сообщении слова Ситниковой.

О том, что в Курганской области детям-инвалидам и взрослым, получающим минимальную пенсию, выдадут продуктовые наборы на сумму 5000 рублей, URA.RU сообщало ранее. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков 12 мая написал в своем telegram-канале.