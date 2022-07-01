Кубок губернатора Югры по гонкам на обласах проходит в Нефтеюганском районе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нефтеюганском районе спортсмены из Замбии, Сербии, а также представители малых народов Севера приняли участие в кубке губернатора ХМАО по гребле на обласах (лодка коренных народов, традиционно используемая на Оби — прим. URA.RU). Об этом сообщает губернатор ХМАО Наталья Комарова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Нефтеюганском районе стартовал Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по гребле на обласах. Участники — 11 команд из автономного округа, Сербии, Замбии. Рада видеть друзей на нашей земле в этот особенный день», — написала Комарова.

Состоялись два этапа кубка — масс-старт на 500 метров и интернациональный этап. В масс-старте победителями стали: мужчины: Виталий Рускин (1 место), Юрий Казамкин (2 место), Алексей Стулиев (3 место); женщины: Антонина Кандерова (1 место), Елизавета Смирнова (2 место), Наталья Тэвлина (3 место). В интернациональном этапе парной гонки к финишу первыми пришли Пап Игнац и Юрий Казамкин, Фири Мэрвис Мэриан и Сергей Русскин заняли 2 место, Снопчек-Беркец Жигмонд и Вячеслав Тылчин замкнули тройку лидеров.

Соревнования по гребле на обласах проводятся в округе с 1978 года. Впервые они прошли в Нижневартовском районе.

Ранее URA.RU рассказало о соревнованиях, прошедших в 2019 году. Тогда гонки на обласах прошли в Нижневартовском районе в селе Варьеган.

Фото: страница губернатора ХМАО Натальи Комаровой, ВК

Фото: страница губернатора ХМАО Натальи Комаровой, ВК

Фото: страница губернатора ХМАО Натальи Комаровой, ВК