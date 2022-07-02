Вирусолог: какие инфекции могут поразить человека через деньги

03 июля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Через деньги распространяются бактериальные инфекции Фото: Денис Моргунов © URA.RU При использовании бумажных денег или монет человек может заразиться бактериальной инфекцией, такими как кишечная палочка, сальмонелла, стафилококк. Об этом URA.RU рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Опасность зависит от того, побывали ли в руках инфицированного эти монеты, деньги. Не все инфекции могут распространяться таким образом. Долго живут и достаточно хорошо могут передавать различные бактериальные инфекции. Все остальные, например, вирусные, в существенно меньшей степени. Риск получить бактериальную инфекцию — реальный», — сказал Павел Волчков. «В современном мире бактериальные инфекции практически ничем не угрожают человеку, потому что у нас есть прогрессивные антибиотики. Это было бы почти правдой, если бы не было бактерий, которые обладают резистентностью к антибиотикам. Некоторые из них множественной резистентностью. Есть самые разные инфекции, включая кишечные палочки патогенной формы. Есть сальмонеллы, разные стафилококки патогенные. Такого рода инфекции достаточно легко можно получить через монеты или деньги», — добавил он. Чтобы обезопасить себя от заражения через деньги, человеку следует периодически мыть руки, посоветовал Волчков. «Из-за таких заражений рекомендовано периодически мыть руки особенно перед едой. И вообще человек постоянно неосознанно трет свои глаза, касается лица, рта, поэтому все то, к чему прикасаются руки, с большой вероятностью ему попадет в рот», — заключил специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

При использовании бумажных денег или монет человек может заразиться бактериальной инфекцией, такими как кишечная палочка, сальмонелла, стафилококк. Об этом URA.RU рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Опасность зависит от того, побывали ли в руках инфицированного эти монеты, деньги. Не все инфекции могут распространяться таким образом. Долго живут и достаточно хорошо могут передавать различные бактериальные инфекции. Все остальные, например, вирусные, в существенно меньшей степени. Риск получить бактериальную инфекцию — реальный», — сказал Павел Волчков. «В современном мире бактериальные инфекции практически ничем не угрожают человеку, потому что у нас есть прогрессивные антибиотики. Это было бы почти правдой, если бы не было бактерий, которые обладают резистентностью к антибиотикам. Некоторые из них множественной резистентностью. Есть самые разные инфекции, включая кишечные палочки патогенной формы. Есть сальмонеллы, разные стафилококки патогенные. Такого рода инфекции достаточно легко можно получить через монеты или деньги», — добавил он. Чтобы обезопасить себя от заражения через деньги, человеку следует периодически мыть руки, посоветовал Волчков. «Из-за таких заражений рекомендовано периодически мыть руки особенно перед едой. И вообще человек постоянно неосознанно трет свои глаза, касается лица, рта, поэтому все то, к чему прикасаются руки, с большой вероятностью ему попадет в рот», — заключил специалист.