В Киеве заявили о потере контроля над Луганской областью

02 июля 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

В МИД Украины признали вероятность перехода территории ЛНР под контроль властей республики Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вероятность перехода Луганской народной республики, бывшей ранее Луганской областью Украины, под полный контроль властей ЛНР очень высока. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. «По состоянию на настоящий момент вероятность захвата Луганской области очень высока, к сожалению. Мы защищаем Лисичанск, ситуация очень сложная», — сказал Денисенко в интервью агентству РБК-Украина. Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля. Позже, 24 февраля, Россия начала специальную операцию по освобождению территорий ЛНР и ДНР. Российский лидер отмечал, что в цели операции входит денацификация и демилитаризация Украины. В ходе операции союзные войска России и ЛНР установили полный контроль над городом Лисичанск в Луганской народной республике. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Вероятность перехода Луганской народной республики, бывшей ранее Луганской областью Украины, под полный контроль властей ЛНР очень высока. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. «По состоянию на настоящий момент вероятность захвата Луганской области очень высока, к сожалению. Мы защищаем Лисичанск, ситуация очень сложная», — сказал Денисенко в интервью агентству РБК-Украина. Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля. Позже, 24 февраля, Россия начала специальную операцию по освобождению территорий ЛНР и ДНР. Российский лидер отмечал, что в цели операции входит денацификация и демилитаризация Украины. В ходе операции союзные войска России и ЛНР установили полный контроль над городом Лисичанск в Луганской народной республике.