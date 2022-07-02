Союзные войска РФ и ЛНР взяли под полный контроль еще один город в Луганской народной республике
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Союзные войска России и ЛНР установили полный контроль над городом Лисичанск в Луганской народной республике. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские военные пытались нанести удар по военным объектам Беларуси. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации на Украине к вечеру 2 июля.
- Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили контроль над городом Лисичанск. Это произошло сразу после того, как союзные войска окружили город, а три батальона ВСУ потеряли более половины личного состава под Лисичанском.
- Украинские военные несколько дней назад пытались нанести удары по военным объектам Белоруссии. По словам президента страны Александра Лукашенко, Вооруженным силам удалось перехватить ракеты комплексами «Панцирь».
- Сотрудники спецслужб России предотвратили крупный теракт в Херсоне. По информации МВД Херсонской области, преступление готовили украинские диверсанты.
- Министерство обороны США выделило 820 миллионов долларов на дополнительную помощь Украине. В 14-й пакет, помимо прочего, входит РСЗО HIMARS и зенитно-ракетные комплексы NASAMS.
- Первый заместитель министра обороны РФ Сергея Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов лично проинспектировал контингент российских войск, участвующих в спецоперации. Особое внимание было уделено наращиванию ударных мощностей российских войск на Украине, отметили в Минобороны РФ.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин в качестве ее основных целей заявлял освобождение территорий ЛДНР и помощь жителям Донбасса.
Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!