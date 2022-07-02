Союзные войска РФ и ЛНР взяли под полный контроль еще один город в Луганской народной республике Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Союзные войска России и ЛНР установили полный контроль над городом Лисичанск в Луганской народной республике. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские военные пытались нанести удар по военным объектам Беларуси. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации на Украине к вечеру 2 июля.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин в качестве ее основных целей заявлял освобождение территорий ЛДНР и помощь жителям Донбасса.

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