РФ и ЛНР взяли Лисичанск, Украина пыталась ударить по Беларуси. Главное к вечеру 2 июля

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, волноваха, z войска
Союзные войска РФ и ЛНР взяли под полный контроль еще один город в Луганской народной республике Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Союзные войска России и ЛНР установили полный контроль над городом Лисичанск в Луганской народной республике. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские военные пытались нанести удар по военным объектам Беларуси. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации на Украине к вечеру 2 июля.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин в качестве ее основных целей заявлял освобождение территорий ЛДНР и помощь жителям Донбасса.

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Союзные войска России и ЛНР установили полный контроль над городом Лисичанск в Луганской народной республике. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские военные пытались нанести удар по военным объектам Беларуси. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации на Украине к вечеру 2 июля. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин в качестве ее основных целей заявлял освобождение территорий ЛДНР и помощь жителям Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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