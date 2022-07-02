Пушков уличил Запад в самообмане из-за закупок российского газа

03 июля 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

Пушков указал на самообман Запада в вопросе российских энергоресурсов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Запада продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на введенные санкции. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал информацию о рекордных закупках Францией российского сжиженного природного газа (СПГ). «Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ: либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ», — написал Пушков в своем telegram-канале. В других же случаях, по словам сенатора, ряд западных стран закупает российскую нефть у Индии, чтобы обойти тем самым собственные санкции. «Непонятно лишь, кого они хотят обмануть», — заключил он. Газета Die Welt сообщила, что Франция стала «крупнейшим в мире покупателем российского СПГ». Страна перестала получать российский газ по трубам. При этом, в отличие от Германии, она располагает сразу четырьмя терминалами для приема СПГ. Ранее французское издание Echos писало о том, что даже если Европа сократит импорт российского газа, цены на него вырастут, и Москва получит рекордные доходы в 100 миллиардов долларов. «Европейцы покупают газ втридорога: несмотря на санкции, громкие декларации и обещания эмбарго, «двадцать семь» [стран, входящих в ЕС] отправляют 200 миллионов долларов в день «Газпрому», — констатировало издание. Сообщалось, что грядущей зимой из-за дефицита ресурсов европейские страны рискуют «подраться» за голубое топливо. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Страны Запада продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на введенные санкции. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал информацию о рекордных закупках Францией российского сжиженного природного газа (СПГ). «Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ: либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ», — написал Пушков в своем telegram-канале. В других же случаях, по словам сенатора, ряд западных стран закупает российскую нефть у Индии, чтобы обойти тем самым собственные санкции. «Непонятно лишь, кого они хотят обмануть», — заключил он. Газета Die Welt сообщила, что Франция стала «крупнейшим в мире покупателем российского СПГ». Страна перестала получать российский газ по трубам. При этом, в отличие от Германии, она располагает сразу четырьмя терминалами для приема СПГ. Ранее французское издание Echos писало о том, что даже если Европа сократит импорт российского газа, цены на него вырастут, и Москва получит рекордные доходы в 100 миллиардов долларов. «Европейцы покупают газ втридорога: несмотря на санкции, громкие декларации и обещания эмбарго, «двадцать семь» [стран, входящих в ЕС] отправляют 200 миллионов долларов в день «Газпрому», — констатировало издание. Сообщалось, что грядущей зимой из-за дефицита ресурсов европейские страны рискуют «подраться» за голубое топливо.