CNN: европейцев ждет «драка» за газ

01 июня 2022 в 06:36 Размер текста - 17 +

Журналисты считают, что «погоня» ЕС за газом при отказе от топлива из России грозит дефицитом энергоресурсов Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Газовый кризис в Европе Грядущей зимой из-за дефицита ресурсов европейские страны рискуют «подраться» за голубое топливо. «Отказавшись от российского газа, Европа дестабилизировала весь мировой рынок СПГ, который вступил в новый год в состоянии неустойчивого равновесия после бурного 2021 года», — пишет CNN, ссылаясь на мнение консалтинговой фирмы Rystad Energy. В документе подчеркивается, что на сегодняшний день есть все условия для дефицита поставок, роста цен, крайней волатильности и активизации газовой геополитики. CNN пришел к выводу, что с самыми тяжелыми последствиями столкнутся, вероятнее всего, бедные экономики азиатских стран. Проблемы с энергоресурсами в Европе начались после введения санкций против России из-за спецоперации. Ее основная цель — помощь республикам Донбасса, жителей которых восемь лет обстреливали ВСУ и украинские националисты. В странах выросла инфляция, увеличились цены, в том числе, на газ. В ответ на санкции президент РФ Владимир Путин запретил продажу энергоносителей в иностранной валюте. Из-за отказа платить в рублях без газа остались Польша, Болгария и Финляндия. При этом Германия получила от Евросоюза разрешение открыть рублевые счета для оплаты российского топлива. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Грядущей зимой из-за дефицита ресурсов европейские страны рискуют «подраться» за голубое топливо. «Отказавшись от российского газа, Европа дестабилизировала весь мировой рынок СПГ, который вступил в новый год в состоянии неустойчивого равновесия после бурного 2021 года», — пишет CNN, ссылаясь на мнение консалтинговой фирмы Rystad Energy. В документе подчеркивается, что на сегодняшний день есть все условия для дефицита поставок, роста цен, крайней волатильности и активизации газовой геополитики. CNN пришел к выводу, что с самыми тяжелыми последствиями столкнутся, вероятнее всего, бедные экономики азиатских стран. Проблемы с энергоресурсами в Европе начались после введения санкций против России из-за спецоперации. Ее основная цель — помощь республикам Донбасса, жителей которых восемь лет обстреливали ВСУ и украинские националисты. В странах выросла инфляция, увеличились цены, в том числе, на газ. В ответ на санкции президент РФ Владимир Путин запретил продажу энергоносителей в иностранной валюте. Из-за отказа платить в рублях без газа остались Польша, Болгария и Финляндия. При этом Германия получила от Евросоюза разрешение открыть рублевые счета для оплаты российского топлива.