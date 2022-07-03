На Украине собираются разрешить свободное ношение оружия

70% опрошенных украинцев поддержали идею о свободном ношении оружия Фото: Илья Московец © URA.RU

Со следующего года украинцы смогут свободно покупать пистолеты. Об этом в своем telegram-канале сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

«Соответствующее законодательство будет принято в течение лета-осени. Возможно, будут внесены дополнительные решения, чтобы мы могли сохранять контроль за оборотом оружия: проверять чье оно, как будет происходить процесс регистрации, в какие периоды владелец оружия должен проходить проверки», — поясняет Андрусив.

По его словам, около 70% опрошенных украинцев поддержали идею о свободном ношении оружия. Но советник уточняет, что речь идет только о пистолетах. Министерство внутренних дел соглашается с решением украинцев, и уже готовят изменения ко второму чтению законопроекта.

Ранее в Верховную раду был внесен законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие. Об этом писало издание argumenti.ru.