В МИД Британии призвали не допустить новых Минских соглашений

03 июля 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

В Великобритании заявили, что Украине нужно победить Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине нужна победа над Россией, поэтому нужно не допустить заключения новых Минских соглашений. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. «Мы не можем позволить себе новое минское соглашение. Украине нужна победа в чистом виде, которая восстановит ее безопасность», — сказала Трасс в интервью газете Journal du Dimanche, передает РИА «Новости». Глава МИД Британии сообщила, что поговорила об этом со своим французской коллегой Катрин Колонна и «союзники согласились с этой целью». Трасс считает, что плохо продуманное мирное соглашение якобы позволит президенту России Владимиру Путину перегруппировать свои силы. Минские соглашения приняли в 2014—2015 годах для урегулирования ситуации на Украине. Его одобрили лидеры Германии, России, Франции и Украины на саммите в «нормандском формате». До начала спецоперации на Украине глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Киев не выполняет Минские соглашения, пишет сайт MK.RU . Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса. В конце июня Лавров сказал, что России нет смысла договариваться с Украиной в тех форматах, которые сложились за последние восемь лет. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украине нужна победа над Россией, поэтому нужно не допустить заключения новых Минских соглашений. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. «Мы не можем позволить себе новое минское соглашение. Украине нужна победа в чистом виде, которая восстановит ее безопасность», — сказала Трасс в интервью газете Journal du Dimanche, передает РИА «Новости». Глава МИД Британии сообщила, что поговорила об этом со своим французской коллегой Катрин Колонна и «союзники согласились с этой целью». Трасс считает, что плохо продуманное мирное соглашение якобы позволит президенту России Владимиру Путину перегруппировать свои силы. Минские соглашения приняли в 2014—2015 годах для урегулирования ситуации на Украине. Его одобрили лидеры Германии, России, Франции и Украины на саммите в «нормандском формате». До начала спецоперации на Украине глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Киев не выполняет Минские соглашения, пишет сайт MK.RU. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса. В конце июня Лавров сказал, что России нет смысла договариваться с Украиной в тех форматах, которые сложились за последние восемь лет.