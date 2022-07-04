Ученый раскрыл, к каким заболеваниям приводят переработки

Длинные рабочие смены нарушают биологические функции организма, сказал Василий Сериков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Переработки могут способствовать развитию гипертонии, ишемической болезни сердца, невротических расстройств, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервно-мышечной системы. Об этом сообщил URA.RU заведующий лабораторией физиологии и профилактической эргономики НИИ медицины труда Василий Сериков.

«Показано, что длительные рабочие смены, особенно при сменном графике работы, нарушают естественный ритм биологических функций организма. Переработки, то есть сокращение времени отдыха даже в отдельные недели, будут оказывать неблагоприятное влияние на функциональное состояние организма работников. Это приводит к повышению физиологических затрат при выполнении работы и возрастанию риска развития профессиональных заболеваний при физическом труде. Например, опорно-двигательного аппарата и нервно-мышечной системы. А также производственно-обусловленных заболеваний при нервно-эмоциональном умственном труде, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, невротические расстройства», — рассказал Василий Сериков.

Он отметил, что Трудовой Кодекс РФ предусматривает снижение рисков для организма на фоне работы. По его словам, 40-часовая рабочая неделя направлена на предупреждение развития неблагоприятных функциональных состояний и нарушения состояния здоровья. «При работе во вредных и опасных условиях труда, например, при работе под землей, продолжительность рабочей недели сокращается на четыре часа и более и составляет 36-30 часов. В то же время они должны проходить обязательные медицинские осмотры», — добавил эксперт.

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