Психолог перечислила правила хорошего отдыха

03 июля 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Нужно давать себе отдохнуть, как только почувствовал утомление, сказала Елена Перминова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отдыхать нужно до того, как организм почувствует усталость, меняя привычный жизненный темп и деятельность. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психолог Елена Перминова. «Прозвучит странно, однако отдыхать нужно до того, как почувствуете усталость. Это нужно делать, когда почувствовал именно утомление, а не усталость. Этому в наше время почти учиться нужно, потому что в наш век считается, что чем быстрей бежишь, тем лучше. Из ежедневного: заметить, что устали глаза от монитора — дать им отдохнуть. Хочешь спать — спи, а не смотри „еще одну серию сериала“», — сказала Елена Перминова. Психолог также отметила важность вида отдыха. «Тут самое сложное — это знать, какой подходит именно вам, что именно вас наполняет ресурсом. Идеальный отдых, который совмещает отдых физический, эмоциональный и интеллектуальный. А главное, он должен быть регулярным», — объяснила специалист. По ее словам, для хорошего отдыха нужна не только перемена деятельности, но и перемена темпа жизни. То есть, если вы работаете без авралов и гонок, то он должен быть максимально разнообразным и активным. «Если в офисе интеллектуальный труд, то на отдыхе лучше, чтобы поработало тело, а голова расслабилась», — добавила собеседница URA.RU. Она подчеркнула, что если человек не чувствует себя бодрым после отдыха, то, скорее всего, он это делал слишком мало или редко. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Отдыхать нужно до того, как организм почувствует усталость, меняя привычный жизненный темп и деятельность. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психолог Елена Перминова. «Прозвучит странно, однако отдыхать нужно до того, как почувствуете усталость. Это нужно делать, когда почувствовал именно утомление, а не усталость. Этому в наше время почти учиться нужно, потому что в наш век считается, что чем быстрей бежишь, тем лучше. Из ежедневного: заметить, что устали глаза от монитора — дать им отдохнуть. Хочешь спать — спи, а не смотри „еще одну серию сериала“», — сказала Елена Перминова. Психолог также отметила важность вида отдыха. «Тут самое сложное — это знать, какой подходит именно вам, что именно вас наполняет ресурсом. Идеальный отдых, который совмещает отдых физический, эмоциональный и интеллектуальный. А главное, он должен быть регулярным», — объяснила специалист. По ее словам, для хорошего отдыха нужна не только перемена деятельности, но и перемена темпа жизни. То есть, если вы работаете без авралов и гонок, то он должен быть максимально разнообразным и активным. «Если в офисе интеллектуальный труд, то на отдыхе лучше, чтобы поработало тело, а голова расслабилась», — добавила собеседница URA.RU. Она подчеркнула, что если человек не чувствует себя бодрым после отдыха, то, скорее всего, он это делал слишком мало или редко.