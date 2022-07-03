Слуцкий заявил о «большой ошибке» Зеленского

03 июля 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий обвинил Владимира Зеленского в обстреле Белгорода Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, потому что за обстрел Белгорода и Курска придется платить. Об этом заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Это большая ошибка. За все преступления рано или поздно придется платить. Обстрелы Белгорода и Курска со стороны Украины не останутся без ответа, за преступления придется платить по суровой шкале наказания», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. По его словам, обстрел российских регионов подтверждает, что спецоперация на Украине была необходима для обеспечения безопасности территории РФ. Слуцкий считает, что ответственность за произошедшее лежит не только на властях Украины, но и на Западе. В Минобороны РФ ранее сообщили, что Украина обстреляла Белгород и Курск ракетами «Точка-У». Российские военные с помощью средств ПВО уничтожили ракеты в воздухе. В Белгороде прогремели взрывы, из-за чего загорелся частный дом, передает «Газета Кемерово». Повреждены десятки домов, пять домов полностью разрушены, сообщает «Царьград». По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при обстрелах погибли четыре человека, еще четыре получили ранения. ВСУ неоднократно обстреливали поселки в Белгородской и Курской областях в связи со спецоперацией РФ на Украине. Целью спецоперации является освобождение Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, потому что за обстрел Белгорода и Курска придется платить. Об этом заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Это большая ошибка. За все преступления рано или поздно придется платить. Обстрелы Белгорода и Курска со стороны Украины не останутся без ответа, за преступления придется платить по суровой шкале наказания», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. По его словам, обстрел российских регионов подтверждает, что спецоперация на Украине была необходима для обеспечения безопасности территории РФ. Слуцкий считает, что ответственность за произошедшее лежит не только на властях Украины, но и на Западе. В Минобороны РФ ранее сообщили, что Украина обстреляла Белгород и Курск ракетами «Точка-У». Российские военные с помощью средств ПВО уничтожили ракеты в воздухе. В Белгороде прогремели взрывы, из-за чего загорелся частный дом, передает «Газета Кемерово». Повреждены десятки домов, пять домов полностью разрушены, сообщает «Царьград». По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при обстрелах погибли четыре человека, еще четыре получили ранения. ВСУ неоднократно обстреливали поселки в Белгородской и Курской областях в связи со спецоперацией РФ на Украине. Целью спецоперации является освобождение Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.