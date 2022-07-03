Минобороны: Киев обстрелял регионы РФ «Точками-У»

03 июля 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Российские ПВО сбили все три ракеты «Точка-У», заявили в Минобороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина обстреляла Белгород и Курск ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Ночью Киев нанес преднамеренный удар ракетами „Точка-У“ с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска. Средствами ПВО все 3 запущенные украинскими националистами по Белгороду ракеты „Точка-У“ с кассетными головными частями уничтожены в воздухе, в результате поражения украинских ракет средствами ПВО обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде», — сообщили в Минобороны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате серии взрывов в городе три человека погибли, четыре получили ранения. Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил о попытке ВСУ атаковать город. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина обстреляла Белгород и Курск ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Ночью Киев нанес преднамеренный удар ракетами „Точка-У“ с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска. Средствами ПВО все 3 запущенные украинскими националистами по Белгороду ракеты „Точка-У“ с кассетными головными частями уничтожены в воздухе, в результате поражения украинских ракет средствами ПВО обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде», — сообщили в Минобороны. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате серии взрывов в городе три человека погибли, четыре получили ранения. Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил о попытке ВСУ атаковать город.