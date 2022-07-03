Минобороны: Киев обстрелял регионы РФ «Точками-У»

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, обломки, взрыв, ракета, точка у, обстрел, терракт
Российские ПВО сбили все три ракеты «Точка-У», заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина обстреляла Белгород и Курск ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Ночью Киев нанес преднамеренный удар ракетами „Точка-У“ с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска. Средствами ПВО все 3 запущенные украинскими националистами по Белгороду ракеты „Точка-У“ с кассетными головными частями уничтожены в воздухе, в результате поражения украинских ракет средствами ПВО обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде», — сообщили в Минобороны.


Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате серии взрывов в городе три человека погибли, четыре получили ранения. Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил о попытке ВСУ атаковать город.

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Украина обстреляла Белгород и Курск ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Ночью Киев нанес преднамеренный удар ракетами „Точка-У“ с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска. Средствами ПВО все 3 запущенные украинскими националистами по Белгороду ракеты „Точка-У“ с кассетными головными частями уничтожены в воздухе, в результате поражения украинских ракет средствами ПВО обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде», — сообщили в Минобороны. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате серии взрывов в городе три человека погибли, четыре получили ранения. Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил о попытке ВСУ атаковать город.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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