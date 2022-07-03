Глава Белгородской области: при взрывах погибли четыре человека

Четыре человека погибли при обстреле Белгорода Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

При обстрелах Белгорода погибли четыре человека, еще четыре ранены. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Четыре человека ранены, один из них ребенок. Их жизни ничего не угрожает. Четыре человека погибли, один из них гражданин РФ, трое из них граждане Украины. То есть, правительство Украины убивает граждан своей страны на территории России», — заявил Гладков на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале. Семьям погибших и раненых россиян выплатят 3 миллиона рублей из резервного фонда, отметил губернатор.

В Белгороде была серия взрывов, в результате чего загорелся частный дом. Предположительно, причиной стала сработавшая система ПВО. Ранее Гладков сообщал о трех погибших. В Минобороны РФ заявили, что Украина обстреляла Курск и Белгород ракетами «Точка-У», передает «Федеральное агентство новостей». Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Курсу, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса.

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