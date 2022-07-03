В Свердловской области ищут специалистов в сфере импортозамещения

04 июля 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

Сейчас в Свердловской области доступно 19 предложений о работе в сфере импортозамещения Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Свердловской области выросло количество предложений о работе в сфере импортозамещения. Такую тенденцию выявили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «За январь—июнь 2022 года в России было открыто более 1800 вакансий, в которых упоминается импортозамещение — это на 48% больше, чем год назад», — рассказывают эксперты. Специалисты hh.ru выявили, что вакансии в сфере импортозамещения в основном связаны с такими направлениями, как «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (31%), «Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника» (11%) и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (8%). При этом отмечается, что год назад спрос на подобных специалистов встречался в основном в отраслях розничной торговли, продуктов питания и сельского хозяйства. Сейчас в Свердловской области открыто 19 предложений о работе в сфере импортозамещения — это в два раза больше, чем в прошлом году. Компании находятся в поиске таких сотрудников, как начальник управления по закупкам и логистике, инженер-конструктор, менеджер по работе с российскими поставщиками, контент-менеджер и другие. Ранее эксперты HeadHunter сообщали, что свердловчане реже остальных россиян жалуются на низкую зарплату. Среди респондентов недовольных зарплатой было лишь 44% — это самый низкий показатель по стране. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области выросло количество предложений о работе в сфере импортозамещения. Такую тенденцию выявили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «За январь—июнь 2022 года в России было открыто более 1800 вакансий, в которых упоминается импортозамещение — это на 48% больше, чем год назад», — рассказывают эксперты. Специалисты hh.ru выявили, что вакансии в сфере импортозамещения в основном связаны с такими направлениями, как «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (31%), «Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника» (11%) и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (8%). При этом отмечается, что год назад спрос на подобных специалистов встречался в основном в отраслях розничной торговли, продуктов питания и сельского хозяйства. Сейчас в Свердловской области открыто 19 предложений о работе в сфере импортозамещения — это в два раза больше, чем в прошлом году. Компании находятся в поиске таких сотрудников, как начальник управления по закупкам и логистике, инженер-конструктор, менеджер по работе с российскими поставщиками, контент-менеджер и другие. Ранее эксперты HeadHunter сообщали, что свердловчане реже остальных россиян жалуются на низкую зарплату. Среди респондентов недовольных зарплатой было лишь 44% — это самый низкий показатель по стране.