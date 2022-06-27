Свердловчане реже остальных россиян жалуются на низкую зарплату

28 июня 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

Почти половине свердловчанам не нравится ее размер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Свердловской области в 44% случаев не нравится размер их заработной платы, что является самой низкой долей таких ответов по всей стране. Об этом в исследовании сообщила пресс-служба hh.ru. Согласно результатам опроса, лишь 6% свердловчан все устраивает на их работе. «В оплате труда 44% свердловчан не нравится ее размер: зарплата слишком низкая и ее не хватает (при этом доля таких ответов в Свердловской области — самая низкая в стране). 29% заявили, что у них давно не было повышения зарплаты, 27% — что им не оплачивают переработки. Еще 20% не устраивает, что оклад низкий и заработок зависит от процентов», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что чаще всего на низкую зарплату жалуются сотрудники сферы безопасности (68%), представители сферы искусства (49% и 46%), занятые в торговле и продажах (35%). При этом 28% опрошенных заявили об отсутствии ДМС. Ранее URA.RU сообщало о том, что свердловчане недовольны уровнем заработной платы медицинских сотрудников. 79% респондентов считают, что врачи и медсестры получают низкую зарплату. Треть свердловчан считают, что врачам должны платить от 100 тысяч рублей в месяц. 50% опрошенных назвали сумму от 61 до 100 тысяч. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жителям Свердловской области в 44% случаев не нравится размер их заработной платы, что является самой низкой долей таких ответов по всей стране. Об этом в исследовании сообщила пресс-служба hh.ru. Согласно результатам опроса, лишь 6% свердловчан все устраивает на их работе. «В оплате труда 44% свердловчан не нравится ее размер: зарплата слишком низкая и ее не хватает (при этом доля таких ответов в Свердловской области — самая низкая в стране). 29% заявили, что у них давно не было повышения зарплаты, 27% — что им не оплачивают переработки. Еще 20% не устраивает, что оклад низкий и заработок зависит от процентов», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что чаще всего на низкую зарплату жалуются сотрудники сферы безопасности (68%), представители сферы искусства (49% и 46%), занятые в торговле и продажах (35%). При этом 28% опрошенных заявили об отсутствии ДМС. Ранее URA.RU сообщало о том, что свердловчане недовольны уровнем заработной платы медицинских сотрудников. 79% респондентов считают, что врачи и медсестры получают низкую зарплату. Треть свердловчан считают, что врачам должны платить от 100 тысяч рублей в месяц. 50% опрошенных назвали сумму от 61 до 100 тысяч.