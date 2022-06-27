27 июня 2022

Свердловчане реже остальных россиян жалуются на низкую зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Почти половине свердловчанам не нравится ее размер Фото:

Жителям Свердловской области в 44% случаев не нравится размер их заработной платы, что является самой низкой долей таких ответов по всей стране. Об этом в исследовании сообщила пресс-служба hh.ru. Согласно результатам опроса, лишь 6% свердловчан все устраивает на их работе.

«В оплате труда 44% свердловчан не нравится ее размер: зарплата слишком низкая и ее не хватает (при этом доля таких ответов в Свердловской области — самая низкая в стране). 29% заявили, что у них давно не было повышения зарплаты, 27% — что им не оплачивают переработки. Еще 20% не устраивает, что оклад низкий и заработок зависит от процентов», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что чаще всего на низкую зарплату жалуются сотрудники сферы безопасности (68%), представители сферы искусства (49% и 46%), занятые в торговле и продажах (35%). При этом 28% опрошенных заявили об отсутствии ДМС.

Ранее URA.RU сообщало о том, что свердловчане недовольны уровнем заработной платы медицинских сотрудников. 79% респондентов считают, что врачи и медсестры получают низкую зарплату. Треть свердловчан считают, что врачам должны платить от 100 тысяч рублей в месяц. 50% опрошенных назвали сумму от 61 до 100 тысяч.

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Жителям Свердловской области в 44% случаев не нравится размер их заработной платы, что является самой низкой долей таких ответов по всей стране. Об этом в исследовании сообщила пресс-служба hh.ru. Согласно результатам опроса, лишь 6% свердловчан все устраивает на их работе. «В оплате труда 44% свердловчан не нравится ее размер: зарплата слишком низкая и ее не хватает (при этом доля таких ответов в Свердловской области — самая низкая в стране). 29% заявили, что у них давно не было повышения зарплаты, 27% — что им не оплачивают переработки. Еще 20% не устраивает, что оклад низкий и заработок зависит от процентов», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что чаще всего на низкую зарплату жалуются сотрудники сферы безопасности (68%), представители сферы искусства (49% и 46%), занятые в торговле и продажах (35%). При этом 28% опрошенных заявили об отсутствии ДМС. Ранее URA.RU сообщало о том, что свердловчане недовольны уровнем заработной платы медицинских сотрудников. 79% респондентов считают, что врачи и медсестры получают низкую зарплату. Треть свердловчан считают, что врачам должны платить от 100 тысяч рублей в месяц. 50% опрошенных назвали сумму от 61 до 100 тысяч.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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