Суд поставил точку в скандале с тюменскими бутлегерами

Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Массовые отравления контрафактным алкоголем

В Тюменской области вынес приговор бизнесмену, по вине которого погибло трое человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области. Мужчина под видом водки продавал жителям Тюмени метилосодержащую жидкость.

«Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевших в размере одного миллиона 524 тысяч рублей», — передает пресс-служба ведомства.

Контрафактный алкоголь подсудимый хранил в автомобиле «ВАЗ 21150» с целью сбыта и продавал тюменцам. В составе алкогольной продукции был обнаружен метиловый спирт, который входит в список ядовитых. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало о том, что суд вынес приговор тюменскому бизнесмену, по вине которого погибло трое человек. Он продавал жителям города паленую водку .