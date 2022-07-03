Суд поставил точку в скандале с тюменскими бутлегерами

В Тюменской области вынес приговор бизнесмену, по вине которого погибло трое человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области. Мужчина под видом водки продавал жителям Тюмени метилосодержащую жидкость.
«Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевших в размере одного миллиона 524 тысяч рублей», — передает пресс-служба ведомства.
Контрафактный алкоголь подсудимый хранил в автомобиле «ВАЗ 21150» с целью сбыта и продавал тюменцам. В составе алкогольной продукции был обнаружен метиловый спирт, который входит в список ядовитых. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
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В Тюменской области вынес приговор бизнесмену, по вине которого погибло трое человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области. Мужчина под видом водки продавал жителям Тюмени метилосодержащую жидкость. «Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевших в размере одного миллиона 524 тысяч рублей», — передает пресс-служба ведомства. Контрафактный алкоголь подсудимый хранил в автомобиле «ВАЗ 21150» с целью сбыта и продавал тюменцам. В составе алкогольной продукции был обнаружен метиловый спирт, который входит в список ядовитых. В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало о том, что суд вынес приговор тюменскому бизнесмену, по вине которого погибло трое человек. Он продавал жителям города паленую водку.