Десятки курганцев заболели после укуса опасного вредителя

В Курганской области в медицинские организации после укусов клещей обратились 4 507 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

После укусов клещей в Курганской области заболел 21 человек. Информация об этом опубликована на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Зарегистрированы 11 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 10 клещевым боррелиозом. Диагнозы подтверждены лабораторно. Проведена диагностика 1265-ти клещей, снятых с людей. Вирус энцефалита выявлен в 14 экземплярах, в 40 экземплярах обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в трех — возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека, в двух клещах — гранулоцитарного анаплазмоза человека», — указано в сообщении ведомства. Всего в медицинские организации области после укусов клещей обратились 4 507 человек.

В курганском Роспотребнадзоре жителям напоминают, что в сезон активности клещей необходимо соблюдать меры личной профилактики. Обработать специальными средствами дачные участки, не приносить из леса букеты цветов, осматривать домашних животных на наличие опасных вредителей.

Ранее URA.RU сообщало, что рекордное количество тюменцев пострадало от укусов клещей. В День России 370 жителей города пришли за медицинской помощью.