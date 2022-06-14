Рекордное количество тюменцев пострадало от укусов клещей

15 июня 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

Количество обращений с укусами клеща оказалось рекордным за много лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюмени рекордное за один день количество обращений с укусом клеща зафиксировала Областная инфекционная клиническая больница. 370 жителей города пришли за медицинской помощью в День России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «Пик пришелся на праздничный день 12 июня — 370 обращений, это рекордное количество обращений в один день за много лет. Администрацией больницы принимаются все допустимые санэпидрежимом меры, чтобы медицинская помощь всем пациентам с укусом клеща была оказана в максимально возможно короткий срок», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального депздрава. Там также уточнили, что за предыдущую неделю поток пациентов увеличился в два раза — за помощью обратились 975 пациентов. По их словам, такой всплеск спровоцировали длительные выходные и стремление людей проводить больше времени на свежем воздухе в потенциально опасных местах. При этом в ведомстве похвалили граждан, отметив, что они все чаще обращаются за медицинской помощью, а не занимаются самолечением. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменец в День России обратился за помощью с укусом клеща. Ему пришлось отстоять большую очередь, начинавшуюся снаружи здания. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени рекордное за один день количество обращений с укусом клеща зафиксировала Областная инфекционная клиническая больница. 370 жителей города пришли за медицинской помощью в День России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «Пик пришелся на праздничный день 12 июня — 370 обращений, это рекордное количество обращений в один день за много лет. Администрацией больницы принимаются все допустимые санэпидрежимом меры, чтобы медицинская помощь всем пациентам с укусом клеща была оказана в максимально возможно короткий срок», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального депздрава. Там также уточнили, что за предыдущую неделю поток пациентов увеличился в два раза — за помощью обратились 975 пациентов. По их словам, такой всплеск спровоцировали длительные выходные и стремление людей проводить больше времени на свежем воздухе в потенциально опасных местах. При этом в ведомстве похвалили граждан, отметив, что они все чаще обращаются за медицинской помощью, а не занимаются самолечением. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменец в День России обратился за помощью с укусом клеща. Ему пришлось отстоять большую очередь, начинавшуюся снаружи здания.