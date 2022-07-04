Путин велел дать отдых войскам, освободившим ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Президенту доложили об освобождении ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения, выполнявшие задачи по освобождению ЛНР, должны получить возможность отдохнуть. Об этом заявила президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Подразделения должны отдохнуть и нарастить свои возможности», — заявил Путин. Он также подчеркнул, что группировки «Восток» и «Запад» должны по-прежнему выполнять свои задачи в ходе спецоперации.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Подразделения, выполнявшие задачи по освобождению ЛНР, должны получить возможность отдохнуть. Об этом заявила президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». «Подразделения должны отдохнуть и нарастить свои возможности», — заявил Путин. Он также подчеркнул, что группировки «Восток» и «Запад» должны по-прежнему выполнять свои задачи в ходе спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...