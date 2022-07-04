Президенту доложили об освобождении ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Подразделения, выполнявшие задачи по освобождению ЛНР, должны получить возможность отдохнуть. Об этом заявила президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Подразделения должны отдохнуть и нарастить свои возможности», — заявил Путин. Он также подчеркнул, что группировки «Восток» и «Запад» должны по-прежнему выполнять свои задачи в ходе спецоперации.

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