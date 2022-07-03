Названы школы Кургана, где школьники сдали ЕГЭ на 200 баллов

В Кургане озвучили номера школ, где выпускники сдали два экзамена на 200 баллов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В двух школах Кургана выпускники сдали по два экзамена на 100 баллов каждый. Об этом говорится на сайте администрации города.

«По результатам сдачи Единых Государственных экзаменов 14 курганских выпускников получили максимальный балл на экзамене. Двое выпускников — из лицея № 12 и гимназии № 47 — получили 100 баллов сразу по двум предметам», — сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на управление образования департамента социальной политики.

По результатам ЕГЭ, русский язык в Кургане сдавали 1591 учащийся, из них больше 80 баллов набрали только 256 человек, больше 90 — 140, 100 баллов получили четыре человека из школы №26, гимназий №30, 31 и 47.

В Кургане литературу сдавал 121 выпускник (свыше 90 баллов набрали три человека), химию — 183 выпускника (свыше 90 баллов — 2 человека), историю — 269 выпускников (свыше 90 баллов — 14 человек). Также учащиеся сдавали английский язык (178 курганских выпускников), обществознание (768), информатику (250), физику (210), биологию (282), профильную математику (719) и базовую математику (894).

До это URA.RU писало, что первыми стобалльниками по итогам ЕГЭ в Кургане стали два ученика гимназии №32. Выпускники Олег и Екатерина Кныш написали на высший балл экзамен по химии.