В Кургане назвали первых стобалльников по ЕГЭ

Два курганских выпускника написали ЕГЭ по химии на 100 баллов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане первыми стобалльниками по итогам Единого государственного экзамена стали два ученика гимназии №32. Выпускники написали на высший бал экзамен по химии, говорится на сайте областного департамента образования и науки.

«На высший балл экзамен по химии написали Олег и Екатерина Кныш. Ребята — не однофамильцы, они брат и сестра. Вместе готовились к экзаменам и вместе планируют поступить в один медицинский вуз, чтобы стать продолжателями семейной династии», — говорится в сообщении департамента.

Выпускники говорят, что им повезло с педагогом. Их результат на ЕГЭ — большая заслуга учителя химии Анны Рыковой. «Ребята работали очень много, готовились, их не приходилось заставлять. Я даже начала опасаться, что из-за большого объема знаний, который выходил за рамки школьной программы, они могут запутаться с ответами. Но они справились. Молодцы. Спасибо родителям за таких старательных и любознательных детей», — цитирует пресс-служба департамента учителя химии.

В департаменте уточнили, известны результаты экзаменов по трем предметам. С заданиями по литературе справились более 96% выпускников, по географии — 92,3%. Химию сдали около 76% одиннадцатиклассников, выбравших этот предмет.

URA.RU сообщало, что в прошлом году тринадцать выпускников из школ Курганской области получили 100 баллов на Едином госэкзамене по русскому языку. Это рекордное значение для региона по этому предмету.