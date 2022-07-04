Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка «успехом ВСУ»

Cоветник президента Украины Алексей Арестович считает, что успех заключается в том, что данная операция сковала силы российской армии Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Cоветник президента Украины Алексей Арестович считает, что сдача Личисанска и Северодонецка — это успех для ВСУ. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«С удивлением обнаружил, что есть люди, которые уныли по поводу отхода наших из Лисичанска-Северодонецка, и есть люди, которые вынуждены писать им длинные успокоительные тексты. Поясняю: оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации (СДЛ) — это успешная (!) военная операция», — пишет он.

С его слов, успех заключается в том, что данная операция сковала силы российской армии, нанесла им потери и выиграла время для поставки западного вооружения на Украину. Арестович считает, что главное достижение для украинской стороны — сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад»,

«Слом стереотипа — это очень дорогого стоит. Это — рождение национальной военной школы. Как красный командир, я больше всего не любил в красных командирах жуковский стереотип: „стоим до конца!“ Не, нам такого не нужно», — пишет он.

Ранее URA.RU сообщало, что в офисе Зеленского выступили с жестким заявлением к белорусам. Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что если Белоруссия решит принять участие в специальной операции, то украинцы будут убивать белорусов «с особой злобой». Также президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование украинской армии отвело войска от Лисичанска. При этом он убежден, что армию якобы возможно вернуть в город, благодаря «тактике и наращиванию поставок современного оружия».

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».

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