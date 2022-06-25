25 июня 2022

В офисе Зеленского выступили с жестким заявлением к белорусам

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
В случае военного столкновения, украинцы будут убивать белорусов «с особой злобой», заявил Алексей Арестович Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если Белоруссия решит принять участие в специальной операции, то украинцы будут убивать белорусов «с особой злобой». Об этом заявил советник президента Украины Алексей Арестович.

«Если на нас пойдут белорусы, что будет с украинскими солдатами и офицерами? Они будут в бешенстве, не выдержат предательский удар, но и отработка будет соответствующая. Никто никого не будет жалеть. Парадокс в том, что будут убивать с особой злобой, чем россиян», — передают «Известия» слова Арестовича.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР.

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Если Белоруссия решит принять участие в специальной операции, то украинцы будут убивать белорусов «с особой злобой». Об этом заявил советник президента Украины Алексей Арестович. «Если на нас пойдут белорусы, что будет с украинскими солдатами и офицерами? Они будут в бешенстве, не выдержат предательский удар, но и отработка будет соответствующая. Никто никого не будет жалеть. Парадокс в том, что будут убивать с особой злобой, чем россиян», — передают «Известия» слова Арестовича. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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