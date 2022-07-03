Москвича обвиняют в интимной переписке с детьми из Кургана

В Кургане будут судить москвича за совершенные преступления против половой неприкосновенности малолетних детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении москвича. Его обвиняют в интимной переписке с детьми. В ближайшее время дело рассмотрит суд. Информация опубликована на сайте следственного управления СКР по Курганской области.

«Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя другого региона. Мужчина обвиняется в совершении 45 преступлений, предусмотренных п.„б“ ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в 2018—2020 годах мужчина с фейковых страниц в соцсети отправлял детям из разных регионов порнографические материалы, убеждал высылать ему свои интимные фото и видео, вел переписку развратного характера. О преступлении сообщили родители одного из потерпевших в Кургане.

Мужчину задержали в Москве, доставили в Курган и заключили под стражу. «Во время расследования выявлены многочисленные эпизоды его преступной деятельности и собраны доказательства причастности к совершенным преступлениям. Следователи получили сведения о соединениях абонентского номера мужчины, информацию интернет-провайдеров, социальных сетей о переписке с потерпевшими, изучили ее содержание», — добавили в региональном следственном управлении. В результате силовики подтвердили причастность москвича к преступлениям в отношении детей, проживающих в более чем 45 субъектах страны.

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