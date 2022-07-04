Метеоролог заявил о приходе 30-градусной жары в регионы России

04 июля 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

В выходные на Урал возвращается 30-градусная жара, отметил Александр Шувалов Фото: Размик Закарян © URA.RU Жара до +30 ждет жителей Урала в выходные 9 и 10 июля. В это время в центральных районах европейской России грядет похолодание. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Если еще 5 июля жители Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Кургана будут завидовать жителям центральных районов европейской России, так как будет еще холодный день, ниже +20 градусов, то уже в среду, 6 июля, ожидаются первые дуновения, первые признаки грядущего потепления. Температура начнет повышаться до +21, +23. В четверг 7 июля ожидается до +26, 8 июля до +28, а в субботу и воскресенье +28, +30. Так что лето возвращается, и минимум на пять дней», — подчеркнул Александр Шувалов. При этом, по словам метеоролога, на Урале возможны дожди. «Потепление может пройти с небольшим дождиком — ожидается это в среду 6 июля. В субботу и воскресенье возможны непродолжительные скоротечные ливни, в основном это Екатеринбург, Нижний Тагил, Пермь», — добавил Шувалов. Спикер отметил, что в центральных районах европейской России жара отступает и грядет небольшое похолодание. «Было две волны жары и, похоже, мы передаем эстафету Уралу. В центре России к выходным похолодает до +21, +26 градусов. В Архангельске 5 июля +28 градусов, в Мурманске +25, в Сыктывкаре +29. Потихоньку это тепло вытесняется с запада на Урал. И довольно резко меняется погода в Якутии, с +32, +33 до +22. Также ожидается грозы, дожди. По прогнозам должно произойти это в четверг 7 июля», — заявил Шувалов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Жара до +30 ждет жителей Урала в выходные 9 и 10 июля. В это время в центральных районах европейской России грядет похолодание. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Если еще 5 июля жители Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Кургана будут завидовать жителям центральных районов европейской России, так как будет еще холодный день, ниже +20 градусов, то уже в среду, 6 июля, ожидаются первые дуновения, первые признаки грядущего потепления. Температура начнет повышаться до +21, +23. В четверг 7 июля ожидается до +26, 8 июля до +28, а в субботу и воскресенье +28, +30. Так что лето возвращается, и минимум на пять дней», — подчеркнул Александр Шувалов. При этом, по словам метеоролога, на Урале возможны дожди. «Потепление может пройти с небольшим дождиком — ожидается это в среду 6 июля. В субботу и воскресенье возможны непродолжительные скоротечные ливни, в основном это Екатеринбург, Нижний Тагил, Пермь», — добавил Шувалов. Спикер отметил, что в центральных районах европейской России жара отступает и грядет небольшое похолодание. «Было две волны жары и, похоже, мы передаем эстафету Уралу. В центре России к выходным похолодает до +21, +26 градусов. В Архангельске 5 июля +28 градусов, в Мурманске +25, в Сыктывкаре +29. Потихоньку это тепло вытесняется с запада на Урал. И довольно резко меняется погода в Якутии, с +32, +33 до +22. Также ожидается грозы, дожди. По прогнозам должно произойти это в четверг 7 июля», — заявил Шувалов.