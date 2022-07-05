TAC опасается за Байдена, который останется без штанов

05 июля 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Джо Байден не осознает масштаб последствий участия США в боевых действиях на Украине, считают в СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стремление президента США Джо Байдена участвовать в боевых действиях на Украине путем санкционного давления на РФ и поставок вооружения может разорить Америку. Такое предположение сделал обозреватель Питер ван Бюрен в своей статье для журнала The American Conservative. «Эта война [США с РФ] ведется с поставками оружия и санкциями, оба [способа] из которых терпят неудачу, оставляя Байдена незащищенным, чтобы однажды он проснулся и обнаружить себя императором Донбасса без одежды», — написал Бюрен. По его мнению, американский лидер пытается вести полномасштабную войну с Россией, поставляя вооружения на Украину. На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее западные государства оказывают активную поддержку Украине. Так, США, Канада, Великобритания и ряд других стран ввели масштабные санкции против России. 23 июля Минобороны Украины сообщило о прибытии в страну американских ракетных комплексов HIMARS, передает «Национальная служба новостей», однако должностные лица страны утверждали, что украинская армия не может воспользоваться оружием, так как союзники значительно сократили военную подготовку бойцов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Стремление президента США Джо Байдена участвовать в боевых действиях на Украине путем санкционного давления на РФ и поставок вооружения может разорить Америку. Такое предположение сделал обозреватель Питер ван Бюрен в своей статье для журнала The American Conservative. «Эта война [США с РФ] ведется с поставками оружия и санкциями, оба [способа] из которых терпят неудачу, оставляя Байдена незащищенным, чтобы однажды он проснулся и обнаружить себя императором Донбасса без одежды», — написал Бюрен. По его мнению, американский лидер пытается вести полномасштабную войну с Россией, поставляя вооружения на Украину. На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее западные государства оказывают активную поддержку Украине. Так, США, Канада, Великобритания и ряд других стран ввели масштабные санкции против России. 23 июля Минобороны Украины сообщило о прибытии в страну американских ракетных комплексов HIMARS, передает «Национальная служба новостей», однако должностные лица страны утверждали, что украинская армия не может воспользоваться оружием, так как союзники значительно сократили военную подготовку бойцов.