В Пермском крае раскрыта серия убийств 23-летней давности

Преступления были совершены уже судимыми ранее мужчинами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермские следователи раскрыли изнасилование и серию убийств, которые были совершены в 1999 году. Преступления были совершены двумя ранее судимыми приятелями.

Серия кровавых преступлений началась в 1999 году, когда один из приятелей с ножом напал на жительницу Краснокамска (Пермский край). Преступник нанес женщине несколько ударов, от которых она впоследствии скончалась. «Позже, в 2004 году, оба преступника находились в гостях, где изнасиловали женщину. Неожиданно в квартиру вернулся сожитель пермячки, тогда один из преступников, скрывая изнасилование задушил его. После чего приятели задушили и женщину. Все это происходило на глазах ее малолетнего ребенка», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следователями было проведено более 20 различных экспертиз, благодаря которым удалось доказать причастность приятелей к убийствам. Суд признал мужчин виновными. Одному из них, с учетом предыдущих преступлений, назначен пожизненный срок, другой отправится колонию строгого режима на восемь лет.

Ранее URA.RU сообщало о преступлении, совершенном 15 лет назад. Пермяк может получить пожизненный срок за содеянное в юношестве.