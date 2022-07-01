Пермяку грозит пожизненный срок за совершенный в юности поступок

Пермяку грозит пожизненная тюрьма за смертельные раны ножом таксисту 15 лет назад Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уголовное дело с максимальным наказанием в виде пожизненного лишения свободы по факту убийства, совершенного в Перми 15 лет назад, направили в суд. Горожанин сознался, что совершил нападение с ножом на таксиста, когда был еще подростком. О раскрытии преступления рассказали в СУ СК РФ по Пермскому краю.

«Следственным отделом по Мотовилихинскому району г. Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. в ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).<…> [мужчина] после задержания, в ходе допроса дал признательные показания», — сообщает пресс-служба управления. Происшествие произошло в феврале 2007 года.

По версии следствия, выпивший подросток захотел покататься на автомобиле. Он вызвал такси, а по окончании поездки напал с ножом на таксиста. После того, как водитель умер от ран, молодой человек убежал с места преступления.

Следствие длилось долгие годы. В итоге сотрудникам удалось установить личность причастного к преступлению лица, который сознался на допросе в совершении злодеяния.

Обвиняемый находится в СИЗО, дело передали в суд. За убийство, сопряженное с разбоем, пермяка могут наказать пожизненным лишением свободы.

Ранее URA.RU сообщало про пермяка, угрожавшего женщине ножом. Хулиган не выпускал потерпевшую из дома, освободить ее удалось лишь после звонка родственникам.

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