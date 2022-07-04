Суд отменил оправдательный приговор депутату из Пермского края

Как рассказал депутат, в Пермском краевом суде до сих пор не сообщили причину отмены оправдательного приговора Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутату Березниковской городской думы (Пермский край) Андрею Рашидову отменили оправдательный приговор в Пермском краевом суде. В отношении чиновника вновь рассматривается уголовное дело. Об этом Рашидов написал на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, березниковцы, дополнительно сообщу всем вам, что до сегодняшнего дня Пермский краевой суд так и не сообщил ни мне, ни моим адвокатам, почему отменили [оправдательное решение]», — написал Рашидов. Как сообщил депутат, судья объявил об отмене оправдательного решения и закончил заседание.

Причина, по словам чиновника, одна — нечем мотивировать решение первой инстанции. Андрей Рашидов на странице также заявил, что намерен пойти дальше оспаривать дело в кассационный суд.

На сайте Пермского краевого суда также имеется информация об уголовном деле в отношении депутата. Ему вменяют: ст. 159 ч.3 (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), ст. 160 ч.3 (присвоение и растрата), ст. 285 ч.1 (использование служебных полномочий) УК РФ.

Ранее суд в Березниках отправил чиновника в колонию на четыре года, так как посчитал его виновным в экономических преступлениях. В суде решили, что, будучи директором спортшколы «Кристалл», Рашидов нанес федерации плавания Березников имущественный ущерб. Однако позже обвиненному удалось добиться оправдательного приговора и выйти на свободу, а его дело было направлено на новое рассмотрение.

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